L’incident avait conduit au déversement de 225 000 litres de pétrole et avait obligé la ville de Prince Albert à fermer ses conduites d'eau dans la rivière Saskatchewan Nord.

Un porte-parole de la compagnie, Travis Davies, assure que les deux nouvelles lignes d’oléoduc seraient installées plus à l’écart de la rivière et en hauteur, avec un meilleur ancrage pour limiter les effets des mouvements de sol.

Le projet prévoit que les nouvelles installations transportent du pétrole en direction de Lloydminster, en Alberta, et traversent les municipalités rurales de Britannia, Eldon et Frenchman Butte, en Saskatchewan.

Husky Energy a organisé une séance de discussion publique mercredi à Prince Albert pour présenter son plan de reconstruction.

M. Davies explique que d’autres consultations publiques seront organisées, mais que Husky Energy espère débuter les travaux de construction à l’automne.

Une fois la construction débutée, elle devrait durer de 10 à 12 mois.