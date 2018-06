Un texte de Tanya Neveu

Quelque 285 000 $ ont été investis pour repeindre le bateau en entier en lui redonnant ses couleurs d'origine.

Un procédé de décapage au jet de sable a été utilisé pour restaurer le bateau.

Le T.E Draper est l'un des attraits du Témiscamingue. Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

La directrice des Promoteurs d'Angliers, Cathy Fraser, explique qu'il s'agit d'un projet convoité depuis fort longtemps.

« En 2007, il avait été repeint, restauré et déjà en 2009, c'était dû à refaire. Depuis 2009 qu'on essaie de voir ce qu'on peut faire. On est rendu en 2018. Là, on peut dire que le projet est presque terminé, car il manque seulement quelques petites choses à finaliser », indique-t-elle.

Comme dans le temps

Le remorqueur de bois a été opérationnel de 1929 à 1972.

Le T.E Draper a retrouvé son état d'origine. Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

Jean-Louis Marcotte se souvient y a voir travaillé pendant cinq ans, entre 1964 et 1969.

« Je le conduisais environ trois heures par shift, parce que je n'étais pas capitaine, j'étais manœuvre. Ça se ressemble beaucoup. Il est très très beau. Ils ont fait une belle job, tout est sablé. La peinture est belle. C'est des beaux souvenirs, très beaux souvenirs », confie-t-il.

Les Promoteurs d'Angliers sont toujours à la recherche d'objets et d'artéfacts ayant appartenu au T.E Draper.