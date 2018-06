David Fontana a écrit vendredi sur Facebook que son père, qui a rejoint le Temple de la renommée du rock and roll en 2004, était décédé paisiblement dans son sommeil.

Dominic Joseph Fontana est l'un des premiers à avoir ajouté la batterie à un genre musical qui allait devenir le rock and roll. À l'époque, les chanteurs se passaient souvent de ces percussions.

Le natif de Shreveport, en Louisiane, avait fait la rencontre en 1954 du guitariste d'Elvis, Scotty Moore. Ce dernier lui avait proposé de rejoindre leur groupe.