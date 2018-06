Un texte de Tanya Neveu

Le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Luc Blanchette, a tenu à souligner son apport en agriculture, jeudi, devant les députés à l'Assemblée nationale.

« Je voudrais souligner la contribution exceptionnelle d'une femme de passion : Mme Diane Jacques. Elle contribue au rayonnement de sa région et à la reconnaissance de l'importance de l'agriculture. Depuis la reprise de la ferme familiale avec son mari en 1981, Mme Diane Jacques a mis tout son cœur et toute son énergie afin de démontrer le fabuleux potentiel de l'agriculture au Témiscamingue », a déclaré Luc Blanchette.

Une cérémonie sera organisée au Témiscamingue au mois de juillet pour lui remettre la Médaille de l'Assemblée nationale.

Le député Luc Blanchette remettra la Médaille de l'Assemblée nationale à une agricultrice du #Témiscaminguehttps://t.co/dNcdiAQ9Bo pic.twitter.com/GEkIZGkXtL — ICI Abitibi (@iciabitibi) June 14, 2018

Implication bénévole

Diane Vaillancourt Jacques s'est impliquée bénévolement au sein de plusieurs organisations, dont l'Union des producteurs agricoles (UPA), pendant plusieurs années.

Elle reçoit cette distinction avec beaucoup de fierté.

« J'étais bien émue. Très émue. J'étais contente et fière. C'est une grande fierté pour une agricultrice. C'est la cerise sur le sundae. C'est un bel hommage et c'est vraiment apprécié. J'aime avoir des défis. Les défis, c'est ce qui me tient en vie et en agriculture, il y en a beaucoup. J'ai aimé tous les regroupements et OBNL dans lesquels je me suis impliquée », a-t-elle témoigné.

Pour visionner la vidéo sur mobile, cliquez ici.