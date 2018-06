Un texte de Louis Lessard

Une première salle explore l’univers de ses tournées, un aspect moins connu de sa vie professionnelle. Les organisateurs ont mis la main sur des photographies et des objets inédits.

En son et en lumière

Une autre salle, plus immersive, retrace les moments marquants de sa vie. Le lieu a été conçu conjointement par le Musée de la Gaspésie et la boîte interactive. Les visiteurs auront accès à ses tenues de scène, ses bijoux et ses valises. Les organisateurs misent sur les nouvelles technologies pour en mettre plein la vue.

Le Musée de la Gaspésie mise sur le son et la lumière pour faire découvrir La Bolduc. #icigim pic.twitter.com/lAck1QGXHf — louis lessard (@louis007) 14 juin 2018

L’exposition « Madame Bolduc en tournée » est à l’affiche du 15 juin 2018 au 31 mars 2019.