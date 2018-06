Un texte de Émile Duchesne

La mise à jour encadre aussi les feux sur La Grave, les feux de camp, et les feux d'ambiance à des fins privées.

Les feux sur La Grave seront désormais permis à compter du 1er juin au lieu du 15 juin et les feux de joie devront être autorisés préalablement.

Animation au site de La Grave, îles-de-la-Madeleine Photo : Municipalité des Îles

Les feux extérieurs sont aussi interdits lorsque les vents sont supérieurs à 20 km/h et que la fumée incommode les voisins.

Selon le directeur du Service de sécurité incendie des Îles-de-la-Madeleine, Joël Sauvé, des amendes pourront être imposées aux contrevenants.

Ça débute à 300 $ et ça peut monter jusqu'à 1000 $. S'il y a un déplacement des pompiers, parce que le feu s'est propagé c'est 1500 $ pour les frais qui sont associés aux pompiers, ça peut mener à une amende, un total de 1800 $. Joël Sauvé, directeur du Service de sécurité incendie des Îles-de-la-Madeleine

Maisons aux Îles-de-la-Madeleine Photo : Radio-Canada

Les seuls combustibles autorisés pour les feux extérieurs sont le bois non verni et non peint ainsi que le papier. Les personnes qui font des feux extérieurs doivent aussi prévoir un moyen pour l'éteindre convenablement.

Depuis le début du printemps, le Service de sécurité incendie des Îles-de-la-Madeleine a été appelé pour une douzaine d'interventions en raison de feux d'herbe.

Avec les informations d'Isabelle Damphousse