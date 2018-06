Il a tenu à remercier sa conjointe Madeleine et ses trois enfants, Nancy, Sylvain et David, ses électeurs qui l'ont élu à 11 reprises depuis 1976 et son équipe.

« Je veux également souligner le travail de ceux et celles qui m'ont accompagné pendant 42 ans, je ne ferai pas la liste! Plus spécifiquement ma précieuse équipe actuelle Samuel Doré, Marie-Josée Céleste, Jacinthe Côté, Mathieu Proulx et Chantal Desharnais », a-t-il déclaré.

« Je remercie profondément les bénévoles qui m’ont accordé leur soutien indéfectible à chaque élection. Je salue les militantes et militants qui se sont impliqués sur les différents exécutifs du comté. Sans eux, la vie démocratique en Abitibi-Ouest n’aurait pas été de même nature. Merci beaucoup! », a-t-il ajouté.

François Gendron a aussi remercié le personnel de l'Assemblée nationale pour la qualité des services et d'accompagnement offerts.

Début du graphique (passez à la fin) François Gendron a prononcé sa dernière Déclaration de député ce matin, à l'Assemblée nationale. https://t.co/87ywVPZ7zd #Abitibi #polqc pic.twitter.com/F8SDlwaMow — ICI Abitibi (@iciabitibi) June 14, 2018 Fin du graphique (passez au début)

Sur ses derniers milles

Après avoir été élu à 11 reprises, le doyen de l'Assemblée nationale ne sollicitera pas de nouveau mandat aux élections du 1er octobre.

Il demeure toutefois député d'Abitibi-Ouest d'ici là.

C'est Sylvain Vachon, ancien président de l'Union des producteurs agricoles en Abitibi-Témiscamingue, qui tentera de se faire élire pour le Parti Québécois dans Abitibi-Ouest.

