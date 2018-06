Ça faisait un moment que je n'avais pas vu une chaîne de courriels C'est une collègue m'en a envoyé une, qui lui a été relayée par sa mère, par le biais de sa tante.

« Vous n’avez peut-être jamais vu un nid de tiques. Pour tous ceux qui vont en forêt et ont un jardin, si petit soit-il................... ATTENTION P R U D E N C E », peut-on lire. On voit ensuite une image d'un amas de petites sphère noires dans du gazon.

Fausse image d'un nid de tiques qui circule sur le web. Photo : Capture d'écran

« Avis IMPORTANT: si vous voyez ce genre de chose, ceci (photo) est un nid de tiques », poursuit-on. « Vous devez détruire immédiatement les nids (Spray anti-acarien.... brûlage suivant l’endroit.......) Partager cette information svp pour le bien de notre environnement. »

S'il est vrai que les tiques peuvent transmettre la maladie de Lyme, moins d'une tique sur 20 est porteuse, selon le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ). Celui-ci recommande tout de même de faire attention lorsqu'on se balade en forêt et de s'assurer qu'on n'a pas été mordu par l'une de ces bestioles, entre autres.

Or, l'image ne montre pas des oeufs de tique. Les « oeufs » seraient beaucoup trop gros! Les tiques font généralement entre 3 mm et 6 mm de taille. C'est d'ailleurs leur taille minuscule qui fait qu'il est possible de se faire mordre sans s'en rendre compte. À titre de comparaison, voici une tique sur un coton-tige.

Une tique sur un coton-tige Photo : iStock

Comparez-la ensuite avec la taille des oeufs au gazon dans l'image qui circule dans le courriel. Il serait impossible qu'une tique accouche d'une telle portée. D'ailleurs, on voit dans le bas de l'image une échelle de 5 mm, qui montre la taille relative des spécimens de tiques en comparaison à cette mesure.

De toute façon, comme le fait remarquer le blogue de vérification des faits Snopes, les oeufs de tiques sont translucides et ont une couleur plus pâle. Voici d'ailleurs de vrais oeufs de tique. Remarquez que plusieurs dizaines d'entre eux ont été déposés sur un seul brin d'herbe.

Une tique et ses oeufs. Photo : Getty Images

Alors que voit-on vraiment dans l'image du courriel? Snopes avance l'hypothèse qu'il s'agit d'oeufs de grenouille qui ont été « régurgités par un prédateur », comme en témoigne cette photo trouvée dans la banque d'images Getty.

Eh oui, c'est du caviar de grenouille recraché.

Ouache.