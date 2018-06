L'entreprise torontoise réduit ainsi la taille de l'équipe à environ 150 personnes.

Rogers a expliqué que ces suppressions d'emplois avaient été rendues nécessaires par les « vents contraires » auxquels fait face l'industrie.

Cette dernière doit composer depuis plusieurs années avec les changements des habitudes de lecture des consommateurs, tandis que la plupart des éditeurs établis connaissent des pertes de revenus publicitaires.

Rogers Communications possède l'une des plus grandes entreprises médiatiques du Canada, active dans l'édition imprimée et numérique, la radiodiffusion et la télévision, incluant les chaînes spécialisées Sportsnet.

Toutefois, Rogers Media reste beaucoup plus petite que les divisions de téléphonie sans fil et de câblodistribution de la société.

L'entreprise affirme que toutes ses marques éditoriales actuelles vont poursuivre leurs activités et qu'elle reste déterminée à produire du contenu éditorial de grande qualité.