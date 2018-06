Le spectacle hommage québécois au plus grand des chanteurs belges fait son retour à Montréal. Brel symphonique est présenté lors des Francos, vendredi et samedi, à la Maison symphonique. Présente depuis le début de l'aventure, Diane Tell reste conquise par l'événement, ainsi qu'elle l'a expliqué jeudi dans l'émission Gravel le matin.