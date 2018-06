Le rapport de Michael Horowitz porte sur la façon dont l’ex-patron du FBI, James Comey, a géré l’enquête sur l’utilisation par l’ex-candidate démocrate à la présidentielle Hillary Clinton d'un serveur privé pour ses courriels.

Selon l’agence Bloomberg, qui a obtenu les conclusions du rapport, M. Comey y est épinglé pour avoir « clairement et dramatiquement » contourné les normes du FBI lors de cette enquête. Toute motivation politique de sa part est cependant écartée.

Selon des sources du Washington Post, le rapport révèle toutefois l’existence de nouveaux messages textes susceptibles de conforter les dires du président Trump, selon lesquels l’enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l’ingérence russe dans la présidentielle n’est qu’une « chasse aux sorcières » le visant injustement.

Ces courriels ont été échangés en août 2016 entre deux employés du FBI, soit l’avocate, Lisa Page, et l’enquêteur Peter Strzok. Ce dernier enquêtait à la fois sur les courriels de Mme Clinton et sur la possible influence de la Russie auprès de l’équipe de campagne de M. Trump.

« [Trump] ne va jamais devenir président, n’est-ce pas?! N’est-ce pas?! », écrit Mme Page à l’enquêteur.

« Non. […] Nous allons l’arrêter », lui répond M. Strzok.

L’inspecteur général Horowitz avait déjà mis au jour des échanges de courriels entre ces deux employés du FBI qui dénotait leur préférence pour Mme Clinton au détriment de M. Trump, mais celui-ci n’avait jamais été rendu public.

L'enquêteur Strzok a été retiré de l'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle par le procureur Mueller après avoir été informé de l'existence de certains messages textes par M. Horowitz.

L'enquête de l'inspecteur général visait d'abord à déterminer si des déclarations publiques faites par M. Comey pendant la campagne présidentielle sur l'utilisation par Hillary Clinton d'une messagerie privée lorsqu'elle était secrétaire d'État (2009-2013) étaient conformes aux normes en vigueur au FBI.

Lors d'une conférence de presse en juillet 2016, M. Comey avait annoncé que le FBI ne recommanderait aucune poursuite contre Hillary Clinton dans cette affaire. Il avait déploré le comportement « extrêmement imprudent » de l'ex-secrétaire d'État, mais avait jugé ne pas disposer d'éléments suffisants pour l'accuser.

En octobre 2016, moins de 10 jours avant l'élection, le patron du FBI avait envoyé aux membres du Congrès une lettre annonçant que l'enquête avait été rouverte après la découverte de nouveaux emails sur l'ordinateur de l'ancien représentant Anthony Weiner, époux de Huma Abedin, une proche conseillère de Clinton.

Deux jours avant le scrutin, il avait finalement annoncé que le FBI n'avait trouvé aucun nouvel élément susceptible d'incriminer Hillary Clinton.

Les démocrates estiment que l'annonce de la réouverture de l'enquête à 10 jours du vote a contribué à semer le doute sur la probité de leur candidate et à lui faire perdre des voix cruciales lors de la présidentielle.

James Comey a pour sa part été limogé par Donald Trump en mai 2017, alors qu'il conduisait une enquête sur les soupçons de collusion entre l'équipe de campagne du président et la Russie. Cette enquête a ensuite été confiée au procureur spécial Robert Mueller.

Plus de détails à venir.