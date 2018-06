Le chanteur du groupe The Tragically Hip a lancé Introduce Yerself, une série de lettres d'amour à ses amis, quelque temps avant de succomber à un cancer du cerveau l'automne dernier.

Pour sa part, le groupe montréalais Arcade Fire pourrait possiblement remporter un deuxième prix Polaris avec le disco-rock d'Everything Now, sept ans après celui obtenu pour The Suburbs.

D'autres artistes qui ont déjà fait leurs preuves figurent également sur la liste, comme Philippe Brach, Pierre Lapointe, Jean-Michel Blais, Pierre Kwenders, The Barr Brothers, Milk and Bone, Loud et Alvvays.

Des artistes de la relève font aussi partie cette première sélection, comme Hubert Lenoir (Révélation Radio-Canada 2018-2019), Lydia Képinski et Daniel Caesar.

Liste préliminaire du Prix de la musique Polaris Allie, Nightshade

Alvvays, Antisocialites

Arcade Fire, Everything Now

Bahamas, Earthtones

The Barr Brothers, Queens of the Breakers

Bernice, Puff LP: In the Air Without a Shape

Jean-Michel Blais, Dans ma main

Bonjay, Lush Life

Booji Boys, Weekend Rocker

Philippe Brach, Le silence des troupeaux

Cadence Weapon, Cadence Weapon

Daniel Caesar, Freudian

Jennifer Castle, Angels of Death

Clairmont The Second, Lil Mont from The Ave

Gord Downie, Introduce Yerself

Jeremy Dutcher, Wolastoqiyik Lintuwakonawa

Faith Healer, Try ;-)

FRIGS, Basic Behaviour

Zaki Ibrahim, The Secret Life of Planets

Iskwé, The Fight Within

Kacy & Clayton, The Siren's Song

Lydia Képinski, Premier juin

Pierre Kwenders, Makanda at the End of Space, the Beginning of Time

Pierre Lapointe, La science du coeur

Mélissa Laveaux, Radyo Siwel

Hubert Lenoir, Darlène

Terra Lightfoot, New Mistakes

Loud, Une année record

Milk & Bone, Deception Bay

Partner, In Search of Lost Time

Propagandhi, Victory Lap

Vivek Shraya & Queer Songbook Orchestra, Part-Time Woman

Sloan, 2

Snotty Nose Rez Kids, The Average Savage

U.S. Girls, In a Poem Unlimited

The Weather Station, The Weather Station

Weaves, Wide Open

Charlotte Day Wilson, Stone Woman

Donovan Woods, Both Ways

Yamantaka // Sonic Titan, Dirt

Quelque 200 critiques musicaux et journalistes culturels ont évalué environ 225 albums canadiens pour établir cette liste de 40 opus. Ce nombre sera réduit à seulement 10 le 17 juillet prochain.

Choisi par un jury de 11 personnes, le gagnant ne sera connu que le 17 septembre au Gala Polaris, à Toronto. La récompense est assortie d’une bourse de 50 000 $.

L’an dernier, les membres du jury avaient jeté leur dévolu sur La papessa, de Lido Pimienta.