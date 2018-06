1. Comment combattre la désertification?

Des acacias ont été plantés à Louga, au Sénégal, pour créer un grand mur vert de 15 km de large sur 7600 km de long, du Sénégal à Djibouti, afin de stopper la désertification. Photo : Getty Images/SEYLLOU DIALLO

La dégradation des terres menace plus de deux milliards de personnes dans le monde. En cette Journée mondiale de lutte contre la désertification, nous nous penchons sur ses causes et ses conséquences.

Par Ximena Sampson

2. Comprendre La Niña et El Niño

Les ravages faits par l'ouragan Maria à San Juan, à Porto Rico, étaient encore visibles près d'un mois après la catastrophe. Photo : Reuters/Shannon Stapleton

L'hiver a été marqué par la présence de La Niña dans le Pacifique équatorial. Cette dernière a ensuite cédé sa place à des conditions neutres en avril; en d'autres mots, à des conditions normales. Mais, au fait, qu'entendons-nous par La Niña et El Niño?

Par Pascal Yiacouvakis

3. À La Nouvelle-Orléans, l’art, miroir de la crise des armes à feu

« Caroussel », de Luis Cruz Azaceta Photo : Courtoisie de la Galerie Jonathan Ferrera

Pour faire réfléchir sur la violence dans cette ville de la Louisiane, des artistes ont créé des œuvres à partir d'armes à feu. Cette exposition fait maintenant le tour des États-Unis.

Par Michel Labrecque

4. Au Rwanda, un long et tortueux chemin vers la démocratie

Le président rwandais Paul Kagame salue ses partisans lors de la dernière campagne électorale, le 2 août 2017 à Kigali. Photo : Reuters/Jean Bizimana

Le Rwanda a fait des bonds de géant au cours de la dernière décennie sur le plan économique et humain, mais ce n'est pas encore une véritable démocratie. La liberté de parole est limitée et la presse n'est pas vraiment libre. Critiquer les autorités peut avoir des conséquences graves.

Par Janic Tremblay

5. 25 % + 1, la nouvelle « majorité »?

Un point de vue ou une idée partagés par 25% de la population suffirait à convaincre les 75 % restant, selon une nouvelle étude. Photo : iStock

Pour chaque mouvement populaire qui bouleverse les normes, de nombreux autres sont oubliés. Pourtant, il en faut bien peu pour qu'un mouvement prenne de l'ampleur : la différence entre la réussite et l'échec d'un mouvement social reposerait sur seulement 25 % de la population.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

6. Gilles Yabi rêve l’Afrique

L'économiste Gilles Yabi Photo : RTS/ Babacar MBaye

Il faut éviter de comparer les jeunes démocraties d'Afrique avec celles en Occident qui ont des siècles d'histoire, selon l'économiste béninois Gilles Yabi. Rencontre.

Par Michel Désautels

7. Comment se porte votre culture générale? Édition 2018

Quiz des connaissances générales 2018 Photo : Radio-Canada

De la science aux sports, en passant par l'histoire et les arts, voici 30 questions pour tester vos connaissances. Attention, le recours à un moteur de recherche est interdit!

8. Les Incas, pros de la chirurgie du crâne

Des chercheurs ont démontré que le taux de survie des chirurgies à crâne ouvert des Incas était supérieur à celui des chirurgiens en fonction pendant la guerre civile américaine. Photo : Université de Miami

Si vous deviez subir une chirurgie crânienne à une autre époque qu'aujourd'hui, votre meilleur choix serait au temps des Incas. Des chercheurs ont démontré que le taux de survie de la procédure dans cet empire du 16e siècle dépassait celui observé en Occident jusqu'à la guerre civile américaine.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

9. On vous raconte la semaine en images

Des citoyens de Séoul se sont réunis dans des places publiques pour assister entre amis aux derniers développements du sommet historique. Photo : Getty Images/Chung Sung-Jun

Le sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong-un dans la République de Singapour a grandement marqué l'actualité internationale de la semaine puisqu'il annonce la fin de l'isolement de la Corée du Nord et ravive l'espoir d'une dénucléarisation de la péninsule coréenne. Notre retour en images.

Par Alain Labelle

10. Redonner vie à une tourbière ravagée, puis envahie

Sur le site du boisé des Terres noires à L’Assomption, dans Lanaudière, le biologiste Réjean Dumas contemple le nouvel étang aménagé pour lutter contre le phragmite, une plante envahissante. Photo : Radio-Canada/Chantal Srivastava

Un territoire protégé de L'Assomption, au nord-est de Montréal, fait l'objet de vastes travaux de restauration. L'effort colossal qui y est déployé permettra à une tourbière ravagée, puis occupée par une espèce exotique envahissante, de retrouver son intégrité écologique.

Par Chantal Srivastava

11. Retirer l'Ontario de la bourse du carbone : plus facile à dire qu'à faire

Qualité de l'air dégradée dimanche dans le sud-ouest de la province Photo : Radio-Canada/Ramna Shahzad/CBC

Doug Ford persiste et signe. Il promet de débuter son mandat de premier ministre en retirant l'Ontario de la bourse du carbone, qu'elle partage avec le Québec et la Californie. Une promesse électorale dont M. Ford a fait sa marque de commerce, mais qui sera beaucoup plus difficile à honorer qu'il le prétend.

Par Étienne Leblanc

