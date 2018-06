Dans un rapport au comité de la vérification de la Ville d'Ottawa, Ken Hughes montre du doigt plusieurs failles dans le contrat entre la Ville et Tomlinson, un contrat négocié avant la fusion municipale à Ottawa par l'ancien canton d'Osgoode. Ce contrat est en vigueur jusqu'à ce que le dépotoir ait atteint sa pleine capacité, ce qui est prévu en 2019.

Le vérificateur général soutient que le dépotoir se remplit beaucoup plus vite que prévu, sept fois plus rapidement, et avait atteint 75 % de sa capacité en 2017.

Il y a également un problème de contamination de la nappe phréatique causée par le dépotoir, selon le vérificateur, et la Ville a évalué que le nettoyage coûtera entre 7 et 8 millions de dollars.

Le plan de nettoyage doit être approuvé par la province. Entretemps, le dépotoir est fermé et n'accepte plus de déchets.

Manque de collaboration de Tomlinson

Le vérificateur Ken Hughes note un manque de collaboration entre la Ville et l'entreprise Tomlinson au fil des ans.

Selon M. Hughes, la Ville n'est pas en mesure de savoir si elle reçoit les paiements de redevance auxquels elle a droit pour la gestion du dépotoir.

Début du graphique (passez à la fin) Rapport du vérificateur général de la ville Ken Hughes, sur une entente avec @tomlinsongroup pour la gestion du dépotoir Springhill. Un mauvais contrat dit le VG, puisque la @ottawaville n’a reçu que 6,3M$ en redevances et dépensera bcp + pour fermer le site #iciottgat pic.twitter.com/tBqm7Kt1MB — Stéphane Leclerc (@stephleclerc_rc) June 14, 2018 Fin du graphique (passez au début)



La Ville ne sait pas non plus si l'entreprise a acheté une assurance pour la gestion du site tel que stipulé dans son contrat.

Par ailleurs, le vérificateur note que Tomlinson a offert des rabais entre 28 %et 30 % sur les frais d'enfouissement de déchets à ses filiales.

Cette relation tendue entre la Ville et le gestionnaire du dépotoir Springhill au fil des ans a fait l'objet d'un arbitrage que la Municipalité a gagné. Le règlement a été reçu le mois dernier.

Un des membres du comité de la vérification, le conseiller du quartier Carleton-Ouest-March, Éli El-Chantiry, soutient que la Ville devrait cesser sa relation avec Tomlinson.

Sa collègue du quartier Kanata-Nord, Marianne Wilkinson, exige que les travaux de nettoyage soient financés par l'entreprise.

Ces coûts sont liés à la gestion du dépotoir [par Tomlinson] , affirme la conseillère.

