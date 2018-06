Un texte de Brice Armel Iletsi

Il s’agit d’une hausse de 167 % par rapport aux 152 397 visites enregistrées entre 2016 et 2017, selon l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario (AJEFO), qui pilote ce projet pancanadien.

Ces résultats sont très encourageants et témoignent de la demande grandissante du public de s’éduquer sur ses droits. Me Geneviève Pilon, directrice générale par intérim AJEFO

En milieu minoritaire particulièrement, connaître ses droits c’est aussi pouvoir les faire valoir et mieux vivre au quotidien en français , souligne-t-elle.

Cliquezjustice.ca est un portail qui offre de l’information dans tous les domaines du droit.

Le portail s’adresse aux francophones de l’Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan et du Nouveau-Brunswick. Photo : AJEFO

Il traite de questions relevant notamment du droit de la famille, le logement et l’habitation, l’emploi, testament et succession et les petites créances.

Des sujets d’actualité y sont aussi traités comme l’alcool au volant.

Me Pilon indique que les gens consultent le portail Cliquezjustice.ca pour justement comprendre la situation juridique dans le domaine qui les intéresse.

Cela peut-être une situation de dette non remboursée, ou un problème avec un garagiste.

Le droit de la famille, un thème préoccupant

Les données statistiques du portail d’information juridique indiquent que le droit de la famille est le thème le plus consulté par les internautes.

Une section complète et détaillée sur les questions liées à la famille, le mariage, le divorce et la pension alimentaire a été créée, afin de permettre au public d’avoir un large éventail d’information sur la question.

La directrice générale du Centre Victoria pour femme, Gaëtane Pharand, affirme que le nombre des femmes francophones qui cherchent du soutien aux questions de droit de la famille est en constante augmentation.

Fem’aide offre aux femmes francophones victime de violence sexiste, du soutien, des renseignements et de l’aiguillage vers les services appropriés dans leur collectivité. Photo : Centre Victoria pour femmes

On reçoit chez Fem'aide, de 5000 à 6000 appels par année de femmes ou de personnes de leur entourage qui cherchent de l’information, afin de mieux comprendre l’information juridique ou chercher un soutien face à la situation de violence , explique Mme Pharand.

Mme Pharand reconnaît l’importance du portail d’information juridique Cliquezjustice.ca.

Ce sont des ressources que nos intervenantes à Fem’aide, peuvent transmettre aux personnes , dit-elle.

Tout comme Me Geneviève Pilon à l’AJEFO, Mme Pharand précise que le portail offre de l’information juridique, alors que Fem’aide facilite l’accès des femmes francophones aux avocats.

Le portail Cliquezjustice.ca est financé par le ministère de la Justice.

Lors de sa mise sur pied, il y a cinq ans, le fédéral a octroyé 900 000 $.

Il vient de renouveler le financement dans le cadre du Plan d’action pour les langues officielles 2018-2023.