Un texte de Julie Tremblay

Le virage technologique est un peu difficile à faire, dans les centres femmes , affirme l'agente sociopolitique au Centre femmes de Rimouski, Jacinthe Montplaisir.

Les intervenantes, qui ont pourtant de très grandes qualités pour communiquer, utilisent peu le web et auraient avantage à le faire, selon elle, puisque plusieurs mouvements, comme #moiaussi, ont véritablement permis de « libérer la parole des femmes ».