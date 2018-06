Le secteur touché est délimité à l'ouest par la Baie James et la frontière ontarienne et au sud par le 50e parallèle, c'est-à-dire au nord de Matagami et Lebel-sur-Quévillon, jusqu'au 55e.

Les communautés de Waswanipi, Mistissini, Oujé-Bougoumou, Chisasibi, Eastmain, Nemiscau, Waskaganish, Wemindji, la localité de Radisson ainsi que les municipalités de Chapais et Chibougamau sont concernées.

Cette décision a été prise en collaboration avec la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) en raison des conditions qui touchent ce secteur.