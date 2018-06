L'ouverture de l'école primaire 036 dans le secteur du Plateau à Gatineau est officiellement reportée à septembre 2020, soit un an plus tard que ce qui était initialement prévue « par souci d'économie » et parce que l'échéancier était « irréalisable », a confirmé jeudi la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSPO).