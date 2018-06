Un texte de François Pierre Dufault

Les 11 membres du conseil d'administration de Santé Île-du-Prince-Édouard ont démissionné en bloc, le 22 mai dernier. Ils ont dit craindre que des changements législatifs mis de l'avant par le gouvernement n'ouvrent la porte à de l'ingérence politique.

Ces changements confèrent de plus grands pouvoirs au ministre de la Santé et du Mieux-être, Robert Mitchell. Le ministre devient notamment responsable des orientations stratégiques de l'agence de la santé.

Au lendemain des démissions, Robert Mitchell avait promis de nommer rapidement un administrateur par intérim à la tête de Santé Île-du-Prince-Édouard, le temps de former un nouveau conseil d'administration.

Trois semaines plus tard, l'agence est toujours sous la tutelle du ministre. Une annonce serait cependant « imminente », selon Robert Mitchell.