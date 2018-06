Un texte de Denis-Michel Thibeault

Le nouveau président du CCFM s'implique dans de nombreuses activités dans son village. Il est le propriétaire, avec sa conjointe, du traiteur Chez Mémère et un bénévole à la cabane à sucre du Festival du Voyageur depuis 27 ans.

« Je suis très honoré », affirme le nouveau président. Il souligne avoir été initialement « surpris » et « ému » lorsqu’il a reçu l’appel de la province.

Réal Curé provient du monde des affaires. Il a été propriétaire du Club de golf Rivière-Aux-Rats pendant 20 ans ainsi que maire de Saint-Pierre-Jolys de 2002 à 2010. Il a aussi été organisateur du Musée de Saint-Pierre, membre fondateur du comité de développement économique de Saint-Pierre et du comité de développement économique Chaboillé.

« J’imagine que la province a vu des choses en moi pour contribuer à la communauté francophone », ajoute-t-il. Réal Curé affirme prendre le rôle au sérieux et dit réaliser « que c’est un poste très important ».

D’autres nouveaux

La province a aussi nommé Michelle Freynet, une ancienne représentante du commissaire aux langues officielles au Manitoba, Alphonse Lawson-Héllu, le président de l’Association des Togolais du Manitoba et ancien consultant pour l’Amicale de la Francophonie multiculturelle du Manitoba et Maurice Montreuil, un enseignant et spécialiste du développement communautaire autochtone à l’École communautaire La Voie du Nord de Thompson, comme membre du conseil d'administration du CCFM.

Ces quatre personnes se joindront à Rénald Rémillard, vice-président du CCFM, Karine Beaudette, Michelle Gervais et Nicole Matiation, dont les mandats ont été renouvelés.

En plus du départ de Julien Bédard à la présidence, Richard Bosc, Gérald Laroche, Houssinatou Sacko, Claudine Lupien et Louis Paquin ne seront pas de retour sur le conseil d’administration du CCFM qui passera de 10 sièges à huit.