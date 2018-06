Un texte de Laurent Pirot

L’école est ouverte depuis 2015 et accueille environ 20 nouveaux élèves de plus chaque année, au point que le bâtiment provisoire constitué de salles portatives arrive au maximum de sa capacité.

En septembre, le local qui sert d’entrepôt pour les produits ménagers deviendra une classe.

Sacrifier la bibliothèque ou la salle de musique ?

À la rentrée suivante, il faudra deux salles de plus. Si rien ne se passe, il faudra choisir entre sacrifier la bibliothèque, la salle de musique ou le local de la prématernelle, regrette Tanya Saumure.

Claudette-et-Denis-Tardif figure dans la liste des 13 demandes prioritaires du conseil scolaire au gouvernement provincial, mais la province n’a pas pour autant accordé de financement pour construire un véritable bâtiment.

Ce n’est pas faute de se démener, assure Tanya Saumure, en dressant la longue liste des élus qu’elle a rencontrés au fil des mois. Elle demande un plus grand engagement du conseil scolaire, notamment un appui technique, parce que « créer des dossiers d’infrastructures pour notre école, c’est pas complètement notre rôle ».

Je suis un parent bénévole. Il y a juste un petit peu que je peux faire. Je suis contente de le faire, mais j’ai besoin de plus de soutien. Tanya Saumure, présidente du conseil d’école Claudette-et-Denis-Tardif

À quelques dizaines de kilomètres de là, Chantal Bjarnasson partage la même frustration. Elle préside le conseil d’école de Citadelle, à Legal, un autre établissement proche d’Edmonton qui figure parmi les priorités du conseil scolaire.

Elle aussi a écrit des lettres, rencontré les élus locaux et mobilisé la communauté pour obtenir une subvention. Sans résultat.

C’est difficile d’avoir les parents qui restent dans notre groupe [...] parce qu’on fait toujours le même travail, chaque année, chaque élection, et qu’on n’a pas une nouvelle école. Chantal Bjarnasson, présidente du conseil d’école Citadelle

Elle dit perdre confiance dans le Conseil scolaire et pense qu’il faudrait un changement dans la façon de négocier les demandes d’infrastructures.

L’approche du conseil, c’est de laisser les parents piloter et de les appuyer. Il y a des parents qui voudraient le contraire , explique Ibrahim Karidio, président du conseil d’école à Michaëlle-Jean.

« On a des parents assez frustrés », reconnaît-il. Même s’il ne juge pas que la méthode soit à remettre en question, il aimerait aussi être rassuré sur l’avenir à long terme de l’école de ses enfants, aujourd’hui installée dans un local qui n’appartient pas au conseil francophone.

« On cherche à travailler en tandem avec les conseils d’école », répond la présidente du Conseil scolaire Nathalie Lachance. Elle invite à la patience et à la persévérance, parce que, « le travail pour l’obtention d’une école, c’est beaucoup plus un marathon qu’un sprint ».

Le conseil pourrait cependant évoluer. Le conseiller Étienne Alary a reconnu qu’il y avait de nombreuses demandes pour que le conseil soumette à nouveau au gouvernement une liste de demandes classées par ordre de priorité, plutôt qu’un groupe de treize projets comme c’est le cas actuellement.