Le premier ministre Justin Trudeau, le chef conservateur Andrew Scheer et le chef du NPD Jagmeet Singh ne seront pas à Ottawa aujourd'hui, ils seront plutôt de passage à Saguenay, plus précisément dans la circonscription de Chicoutimi–Le Fjord. Une dernière visite avant l'élection partielle du 18 juin qui se jouera entre les libéraux et les conservateurs, sur fond de tension avec les États-Unis.