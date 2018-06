Un texte de Michaële Perron-Langlais

Dans le cadre de ses études supérieures, Meghan Parker a réalisé une bande dessinée autobiographique où elle raconte son expérience en tant qu'enseignante d’art en début de carrière. Elle y fait part de ses réflexions sur l’art et l’éducation.

« Une des premières questions que je me suis posées, c’est : "Pourquoi est-ce que je suis en train de parler d’art en tapant au clavier, plutôt que de parler d’art en faisant de l’art?" », raconte l’enseignante.

C’est ainsi que lui est venue l’idée de présenter son mémoire de maîtrise dans un format différent.

La bande dessinée m’est apparue comme une bonne façon de communiquer, parce qu’elle permet d’utiliser à la fois le langage écrit et le langage visuel. C’est un format qui permet de raconter des histoires qu’on ne pourrait raconter autrement. Meghan Parker, enseignante d'art visuel au secondaire et finissante de la maîtrise en art de la faculté de l'éducation de l'Université Simon Fraser

L’importance de faire appel à une variété de méthodes pour transmettre les connaissances en milieu scolaire est au coeur du travail de Meghan Parker.

« Il y a des gens qui apprennent de plusieurs façons différentes dans nos écoles, soutient-elle. La façon d’enseigner le savoir fait partie du savoir lui-même. Je suis fière de défendre l’importance de donner des possibilités et de la flexibilité quant aux formes de représentations de savoir. »

L’enseignante est d’avis qu’une plus grande place devrait être accordée au concept de littératie visuelle dans les écoles.