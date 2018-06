La rencontre entre le ministre de l’Éducation Ian Wishart, la ministre des Affaires francophones Rochelle Squires, des représentants du Bureau de l’éducation française (BEF) et la coalition des Partenaires pour l’éducation française a duré une demi-heure mercredi.

« Les réactions ont été positives, le ministre de l’Éducation était heureux de voir le rapport et les recommandations que nous avons remis en début de semaine, et nous nous sommes engagés à travailler en partenariat pour faire avancer le dossier », résumait Alain Laberge, directeur général de la Division scolaire franco-manitobaine.

Cette première rencontre avait pour ambition de « vérifier l’appétit de continuer à travailler ensemble », selon M. Laberge.

Aucun calendrier n'a été fixé

« Il est clair qu’avec 94 recommandations, les décisions ne seront pas appliquées demain, mais il y a une volonté du côté de l’Éducation et des partenaires de créer [les conditions] d’une meilleure éducation en français » au Manitoba, a-t-il poursuivi.

Aucun calendrier concernant la suite à donner à ces recommandations n’a été établi, précise Alain Laberge.

« On veut laisser le temps [au ministère] de digérer et de voir quels sont les impacts, financiers, administratifs, que cela peut impliquer, a-t-il expliqué. Mais ils savent que la communauté attend des réponses, et on sent que cela va être assez rapide. »

Avec des informations de Gavin Boutroy