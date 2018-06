Des leaders des Premières Nations et des représentants du milieu médical ont accueilli M. Sugarhead, au Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay, mercredi après-midi.

Nous sommes fiers de Garry et nous soutenons ses efforts de sensibilisation , a affirmé le grand chef adjoint de la Nation Nishnawbe Aski (NAN), Derek Fox.

Garry Sugarhead demande aux gouvernements de l’Ontario et du Canada de travailler avec NAN pour offrir plus de services en lien avec le diabète dans le Nord.

Notre peuple est dévasté par le diabète et nous devons faire plus pour le prévenir , a déclaré M. Sugarhead.

Nous avons tous des proches qui sont partis trop tôt à cause de cette horrible maladie. Garry Sugarhead

Selon un rapport de l’Association canadienne du diabète, le taux de diabète de type 2 est de 21,6 % pour les habitants des réserves, beaucoup plus pour ceux qui habitent hors de ces communautés (4,8 %).