Il s’agit d’un record québécois, et c'est sa meilleure performance à vie sur 3000 m autant en salle qu’en plein air , a expliqué son entraîneur Félix-Antoine Lapointe.

Je suis content, car c'est un record personnel et j'ai eu de très bonnes sensations pendant la course. Mais je trouve dommage de ne pas avoir été plus compétitif dans le dernier tour , a dit Philibert-Thiboutot.

L’objectif est de s’approcher du record canadien de 7:40,49 s de Mohammed Ahmed , a précisé son entraîneur.

La course de 3000 m a été remportée par l'Éthiopien Selemon Barega (7:37,53 s) devant le Bahreïnien Birhanu Balew et son compatriote Telahun Haile Bekele.