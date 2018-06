Un texte de Valérie Lessard et Marie-Ève DuSablon

Une chose est certaine : le 13e Rockfest prend son envol jeudi à Montebello, pour trois jours de festivités. Pour la suite des choses, il n'est cependant pas aussi sûr que l'événement y restera.

Lors de récentes entrevues accordées au Huffington Post et au site 99scenes, M. Martel a laissé entendre que le renouveau du festival pourrait notamment passer par un emplacement différent.

Mercredi, il n'a voulu ni confirmer ni infirmer ces informations. Il a toutefois indiqué que l'idée voulant que le Rockfest puisse éventuellement déménager à Mirabel est complètement une fausse rumeur et que c'est juste du blabla de campagne .

M. Martel a toutefois reconnu qu'un événement comme le Rockfest doit se renouveler.

Au fil des années, le Rockfest a connu différentes moutures et [...] la formule va continuer de changer et d'évoluer , a-t-il dit en entrevue à Radio-Canada.