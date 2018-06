Le maître de l’horreur aurait donné sa bénédiction pour la tête d’affiche, ont indiqué des sources au magazine Variety.

L’acteur écossais de 47 ans interprétera le fils du redoutable Jack Torrance (interprété par Jack Nicholson dans The Shining), qui a grandi traumatisé par les événements de l’hôtel Overlook.

Le petit Danny, qui noie sa « douance » dans l’alcool, est devenu le reflet de son père meurtrier.

Ewan McGregor Photo : Getty Images/Frazer Harrison

En redevenant sobre, il retrouve ses pouvoirs psychiques et fait la rencontre d’une jeune fille qui partage le même talent. Or, celle-ci est pourchassée par un groupe qui veut décupler ces mêmes pouvoirs par des meurtres sanglants.

Les studios Warner Bros travaillent depuis des années sur cette suite tout comme sur l’histoire antérieure à The Shining, Overlook Hotel, mais avait eu jusqu’ici du mal à obtenir un budget pour l’un et l’autre. Pour l'heure, on ne connait pas la date de sortie du film.

S’il est aujourd’hui considéré comme un classique cinématographique, The Shining de Stanley Kubrick avait été une déception au box-office avec 44 millions de dollars américains en 1977. Le film mettait en vedette Jack Nicholson, Shelley Duvall et le jeune Danny Lloyd.