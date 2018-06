L’Église adventiste du septième jour organise une conférence dans les Maritimes le mois prochain, à Pugwash, en Nouvelle-Écosse. Deux conférenciers jeunesse en particulier font sourciller des organismes LGBTQ+.

Adam Reid, le président de Fierté Halifax, a demandé à l'organisation d'annuler la visite de ces conférenciers. Selon lui, ils viennent faire la promotion de la thérapie de conversion, même s’ils cachent leurs motifs en n’employant pas ce terme controversé.

Cette pratique pseudo-scientifique prétend pouvoir changer l’orientation sexuelle d’une personne, de l’homosexualité vers l’hétérosexualité.

Dans le programme de l’Église adventiste du septième jour pour cette conférence, on peut notamment lire :

Les conférenciers ont refusé la demande d'entrevue de Radio-Canada. Les représentants canadiens de l'église aussi.

Adam Reid, de Fierté Halifax, s’inquiète des impacts négatifs que pourrait entraîner ce genre de discours chez les jeunes.

On sait bien que les jeunes, les adolescents trans et gais, ont des taux de suicide beaucoup plus hauts que la population en général , relate M. Reid. Alors, il faut vraiment qu'on supporte ces enfants, ces jeunes, et [ne] pas leur donner des messages mixtes qui peuvent vraiment compliquer cette expérience.

L’aspect le plus important, c’est de dire aux parents, maintenant, que ça n’a pas de place dans la vie de leurs enfants. Adam Reid, Fierté Halifax

Une pratique pseudo-scientifique interdite en certains endroits

Aucune loi n’empêche la « thérapie » de conversion en Nouvelle-Écosse, mais la province n’appuie en aucun sens sa promotion ou sa pratique, a indiqué mercredi le ministre provincial de la Santé, Randy Delorey.

Au Canada, l’Ontario et le Manitoba interdisent cette pratique. Aux États-Unis, 11 États, le District de Columbia et plusieurs dizaines de municipalités interdisent formellement que des personnes d’âge mineur ne soient soumises à ces « traitements ».

L'Organisation mondiale de la santé, la Société canadienne de psychologie, l'American Psychiatric Association et l'American Medical Association s'opposent aussi à cette pratique.

D'après un reportage d'Olivier Lefebvre