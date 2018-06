Il s’agit d’une hausse de 160 000 $ par rapport à 2017 et d’un nouveau record pour l’organisation.

« Cette année représente la plus grande augmentation des sommes allouées dans les dernières années. Cela signifie que nous pouvons aider davantage les organismes et encore plus de gens dans le besoin dans la région », souligne la présidente du CA de Centraide, Marie-Karlynn Laflamme.

Malgré le succès de la campagne de financement, les demandes excèdent les moyens financiers de Centraide qui, chaque année, visite une majorité d'organismes afin de mettre les informations à jour et de s'assurer des besoins réels.

« On s’est donné comme obligation de visiter 50 % des organismes et depuis plusieurs années ont fait beaucoup plus que ça. On visite presque tous nos organismes à chaque année. On est ainsi au courant de la réalité des organismes et du milieu dans lequel ils vivent, de sorte qu’on peut faire une meilleure attribution de l’argent qui est disponible », explique Renaud Thériault, président du comité d’attribution.