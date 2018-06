Après une rencontre avec les sénateurs mercredi à Washington, qu’elle a qualifiée de « cordiale et très directe », la ministre a répété devant la presse qu’elle espérait que « le bon sens allait l’emporter » dans ce dossier.

L'administration américaine a invoqué l'article 232 du Trade Expansion Act de 1962, qui met de l’avant l’argument de la sécurité nationale, pour justifier ces mesures commerciales protectionnistes.

En point de presse, Mme Freeland a affirmé qu’il était « franchement absurde » de penser que le Canada pourrait constituer un danger pour la sécurité américaine.

Ses propos ont été appuyés par deux membres du comité sénatorial, ceux-ci réitérant l’amitié qui lie les deux voisins et rappelant que la frontière entre le Canada et les États-Unis est la plus longue frontière non protégée au monde.

Alors que le sénateur républicain du Tennessee Bob Corker ajoutait que les tarifs douaniers imposés étaient « un abus présidentiel », le sénateur démocrate du New Jersey Bob Menendez notait que le Canada est « un allié important des États-Unis ».

« Tu peux te disputer avec un allié, mais tu dois discuter », a commenté M. Menendez.

Négociations de l’ALENA

Interrogée sur la renégociation de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), Mme Freeland a affirmé qu’elles se poursuivaient, et qu’elle avait eu elle-même de très bonnes discussions à ce sujet avec le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, lors du Sommet du G7 organisé à La Malbaie.

Chrystia Freeland rencontrera d’ailleurs M. Lighthizer jeudi pour continuer les échanges sur la question.

Malgré l'élection présidentielle mexicaine du 1er juillet et les élections américaines de mi-mandat en novembre, le Canada n'a « pas de date limite » pour renégocier l'ALENA, comme l’a d’ailleurs souligné mercredi le ministre du Commerce international, François-Philippe Champagne, lors du Forum économique international des Amériques, qui se tient à Montréal.

Plus tôt ce printemps, le président de la Chambre des représentants, Paul Ryan, avait avancé la date du 17 mai pour qu'un accord puisse être adopté par le Congrès avant les élections de mi-mandat, en novembre.