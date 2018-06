Un texte d’Ariane Perron Langlois

Cette politique sera en vigueur à partir de janvier 2019 dans les 11 cliniques du réseau Globalvet, dont fait partie la clinique vétérinaire du littoral, à Rimouski.

La vétérinaire Andréa Paquin, de la Clinique du littoral, rappelle que le fait de dégriffer les chats représente une amputation de la dernière phalange, soit du « bout des doigts » des chats. Ça change toute la démarche du chat. Il ne va plus marcher comme il faut sur ses pattes. Au fil du temps, en n’ayant pas une bonne posture, on s'attend à voir de l'arthrose chez ces chats-là, donc des douleurs quand ils sont plus vieux , explique-t-elle.

En plus de la douleur au moment de la chirurgie, la vétérinaire souligne que l’intervention peut causer des douleurs chroniques et des problèmes de comportement à long terme.

S'il y a de la douleur chronique, il va être plus grincheux, peut-être moins tolérant aux manipulations. Il va peut-être mordre plus pour essayer de se défendre. Andréa Paquin, vétérinaire à la clinique du littoral

À l'heure actuelle, elle estime que sa clinique dégriffe environ 100 chats par année.

Une patte de chat dotée de griffes Photo : iStock

Une loi contre le « dégriffage »?

Selon le président du réseau Globalvet, Martin Godbout, la demande est décroissante pour cette procédure, en raison d'une meilleure information donnée aux propriétaires de chats.

L’Australie, plusieurs pays européens et certaines villes américaines ont interdit le « dégriffage ». La pratique est aussi bannie en Nouvelle-Écosse depuis mars 2018. M. Godbout croit que le Québec pourrait emboîter le pas.

Je vous dirais que c’est une question de temps avant que ça devienne complètement illégal. Je pense que ce n’est pas notre rôle de faire pression sur le gouvernement, et de toute manière, une fois que les gens vont être bien éduqués, ça va aller de soi , affirme M. Godbout.

Environ 25 % des chats sont dégriffés au Québec, selon le réseau Globalvet.