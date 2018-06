Selon Andy Drouillard, de la police de Windsor, une enquête sur une série d’entrées par effraction est en cours. Il explique qu’il est possible que les délits, qui ont été commis principalement durant la nuit et au petit matin, soient reliés.

Un suspect aurait été aperçu à deux reprises avant de fuir les lieux. Il est décrit comme un homme blanc, de 20 à 25 ans. Il mesurerait entre 5’ 6’’ et 5’ 9’’, aurait des cheveux bruns et des tatouages.

En plus de dommages à certaines fenêtres et portes, des appareils électroniques, du matériel et de l’argent auraient été volés. Le policier affirme n’avoir reçu aucune indication que les renseignements personnels des paroissiens aient été volés.

M. Drouillard n’a pas énuméré les églises affectées, mais a mentionné que les incidents ont eu lieu sur la rue Tecumseh Est, entre le chemin Pillette et l’avenue Parent, ainsi qu'au chemin Grand Marais Est.

Diocèse de London

Nelson Couto, l’agent de communication du Diocèse de London, affirme que trois de ses églises ont été cambriolées. Il s’agit de l’église francophone Saint-Jérôme, ainsi que des paroisses anglophones St Theresa et Our Lady of Perpetual Help.

Nous sommes déçus. Nous aimons penser que les gens ne s’attaquent pas aux organisations sans but lucratif ou religieuses, mais malheureusement, cela arrive une fois de temps en temps. Nelson Couto, agent de communication du Diocèse de London

Selon M. Couto, le ou les suspect(s) ont fait des dommages importants aux différents établissements qu’ils ont cambriolés.