Récemment, des vendeurs itinérants proposaient leurs services pour des travaux de rénovation, entre autres.

« On a porté à notre attention un ou plusieurs vendeurs itinérants qui arpentaient la région pour proposer différents services, notamment en matière de travaux de rénovation. On nous dit qu'il ne s'agirait pas de personnes originaires de la région. Certains fraudeurs utilisent ce genre de stratagème en proposant des services et en récupérant une somme d'argent de la victime sans offrir les services ou produits proposés », prévient Jean-Raphaël Drolet, agent d'information à la Sûreté du Québec.

La Sûreté du Québec rappelle quelques conseils de prévention.

« Si vous avez des doutes, ne donnez aucune information personnelle, ne donnez pas accès à l'intérieur de votre résidence et ne donnez pas de l'argent. Vous pouvez aussi exiger le permis de vendeur itinérant émis par votre municipalité. C'est une obligation », rappelle Jean-Raphaël Drolet.