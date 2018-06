Un texte de Justine Cohendet

Cet avertissement concerne la clinique en corréactologie qui a ouvert à Gatineau, en mars dernier.

Douze autres établissements ont vu le jour en Ontario, de Timmins à Kitchener en passant par Barrie et Surgeons Falls, au cours des 16 dernières années.

Un corréactologue fait de la pratique illégale de la médecine s’il reçoit une personne pour des problèmes de santé et s’il lui propose un plan de traitement , a indiqué dans un courriel la porte-parole du Collège des médecins.

Cet ordre, qui réglemente la pratique de la médecine au Québec, a précisé qu’« un ou plusieurs individus » qui pratiquent la corréactologie ont été avisés par leurs services que seul un professionnel de la santé peut aider les gens .

Créée en 2002 par les frères Lapointe à Sudbury, dans le Nord de l’Ontario, la corréactologie est présentée sur le site Internet de l'Institut comme une méthode [qui permet] de traiter les gens aux prises avec la maladie ou la douleur en changeant la densité du réseau cellulaire du corps .

Les fondateurs énumèrent également sur Internet 140 problèmes de santé auxquels les patients peuvent se référer, allant de l’asthme, au cancer, en passant par les « difficultés sexuelles », les saignements de nez ou encore la maladie de Lou Gehrig.

Or, selon la réglementation en vigueur au Québec, seul un professionnel de santé peut soigner des patients.

Clinique fermée temporairement

Contactée pour une demande d'entrevue, Angèle Lapointe, la mère des deux fondateurs, qui est aussi la directrice académique de l’Institut canadien de corréactologie, a refusé notre requête expliquant qu'ils devaient prendre le temps d'examiner la situation et de s'informer .

Elle a précisé dans un courriel que les fondateurs de la corréactologie ont été informés « récemment » de la visite d'un représentant du Collège des médecins du Québec.

Nous avons avisé la praticienne de ne pas offrir de services temporairement [...] le temps d'examiner la situation. Angèle Lapointe, directrice académique de l’Institut canadien de corréactologie

Pas de sanctions en Ontario

L'Ontario et le Québec ne réglementent pas la pratique de la médecine de façon identique.

Ce que je peux vous dire c’est qu’au Québec l’encadrement est plus strict et plus sévère probablement , avait expliqué en mai Charles Bernard, le président du Collège des médecins du Québec.

Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario n'avait pas réagi à la prise de position du Collège des médecins du Québec, mercredi soir.

Il a toutefois indiqué qu' à sa connaissance, aucune plainte n'a été déposée contre la corréactologie en Ontario.

Le ministère a également précisé que les praticiens de cette discipline non conventionnelle ne bénéficient d'aucune subvention provinciale.

En mai dernier, son porte-parole avait indiqué que les individus peuvent pratiquer la médecine non conventionnelle dans la mesure où les services et actes prodigués ne sont pas contrôlés .

L'Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario a indiqué de son côté qu'il n'a aucun rôle dans la pratique de la corréactologie .

Même son de cloche du côté de l'Ordre des chiropraticiens de l'Ontario qui explique que la corréactologie n'est pas une profession réglementée.

L'ordre des chiropraticiens contrôle uniquement les individus qui pratiquent la chiropratique de manière illégale, précise un porte-parole.