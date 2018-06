Un texte de Joane Bérubé



Dans leur lettre adressée à la PDG du CISSS, Isabelle Malo, le maire de Matane, Jérôme Landry, et le préfet de la MRC de la Matanie, Denis Santerre, demandaient la mise en place de mesures particulières en attendant que le nombre de places disponibles pour les personnes âgées soit augmenté dans la MRC.

Selon le CISSS, la Matanie et la Matapédia sont les deux MRC du Bas-Saint-Laurent où l'on compte le moins de places en hébergement privé pour les personnes âgées. Pour ces raisons, plusieurs aînés doivent envisager de quitter la région quand se présente un problème de santé.

Les élus souhaitaient que des places d’hébergement provisoire soient offertes au Centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD) de Matane afin de répondre à des situations d’urgence ou pour héberger temporairement des personnes âgées en convalescence ou en attente qu’une place adaptée à leur condition se libère en Matanie.

Les élus demandaient aussi que le soutien à domicile soit bonifié et que l’hébergement hors territoire soit considéré comme exceptionnel, et s’il était inévitable, qu'il soit accompagné d’un plan de rapatriement.

La réponse du CISSS

« L'objectif premier du CISSS du Bas-Saint-Laurent est de maintenir les personnes dans leur milieu de vie. Toutefois, chaque situation étant unique, le CISSS déploie les services d'hébergement en fonction des besoins individuels de chaque personne. Nous privilégions que les personnes demeurent dans leur milieu, que ce soit à domicile, dans une résidence privée ou dans une ressource intermédiaire. Les places en CHSLD ne sont utilisées qu'en dernier recours. À cet effet, l'attribution de ces lits doit respecter les règles de hiérarchisation des soins et des services pour que les places soient utilisées uniquement pour les personnes dont la condition clinique le requiert. »



Extrait de la lettre expédiée par le CISSS en mai dernier aux élus de la Matanie



La porte-parole du CISSS, Ariane Doucet-Michaud, précise que l’attribution de places en CHSLD est déterminée en fonction d’orientations ministérielles. Elle ajoute que l’organisation est très sensible aux demandes des élus de la Matanie et poursuit les mêmes objectifs.

Attentes déçues

Le maire de Matane, Jérôme Landry, juge cette réponse décevante. Il rappelle qu’il s’agissait de mesures transitoires pour répondre à des situations temporaires afin d'éviter le déracinement et de multiples déplacements de personnes âgées à la santé précaire.

Il rappelle que, dès l'an prochain, de nouvelles places en résidences intermédiaires seront disponibles en Matanie.

Résidence intermédiaire (RI) : un propriétaire de résidence privée pour aînés signe un contrat avec le CISSS pour offrir des services et des soins de santé professionnels. Le loyer est évalué par le ministère selon les revenus de la personne.

Il reviendra au Comité vigilance en santé de la Matanie de disposer de cette réponse lors de la rencontre en juin, ajoute le maire.

Ces discussions entre le CISSS et les élus ne sont pas nouvelles. En octobre dernier, des élus de la Matanie avaient déjà pu faire part de leurs doléances à la PDG du CISSS, Isabelle Malo.

Un aîné et sa marchette. Photo : Radio-Canada

Au cours des derniers mois, le Comité vigilance en santé de la Matanie a aussi alerté les responsables du CISSS sur l’importance de soutenir les familles, de respecter les choix des proches et de la personne âgée dans le processus d’hébergement.

Dans son rapport de 2016-2017, la Commissaire aux plaintes, Stéphanie Bush, indique qu’elle a formulé 38 recommandations au CISSS qui vont dans le même sens.

« Nous croyons que cette direction doit davantage être à l’écoute des préoccupations des usagers et de leurs familles. Il est nécessaire que l’équipe du SAPA [NDLR Soutien à l’autonomie des personnes âgées] prenne le temps d’expliquer la démarche et les décisions prises, de laisser le temps aux clients/familles de prendre du recul, de réfléchir, de planifier, de s’organiser suite au congé ou au déplacement et de s’assurer que les décisions finales soient prises, d’un commun accord, idéalement de façon concertée. »



Extrait du rapport 2016-2017 de la Commissaire aux plaintes et à la qualité des services du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Stéphanie Bush

Le Comité vigilance en santé de la Matanie proposait aussi que l’évaluation des personnes soit réalisée localement et que le CISSS travaille avec les partenaires locaux pour développer de nouvelles places en ressources intermédiaires en Matanie.

Le Comité n’a jamais pu rencontrer la PDG du CISSS. « Mme Malo ne reconnaît pas les comités de vigilance et refuse de les rencontrer », relève le porte-parole du Comité, Michel Côté.

Démarches politiques

De plus en plus, certaines familles de la Matanie ont recours à une intervention politique pour régler le problème d’hébergement de leur parent âgé.

Si le recours est parfois efficace, il dénote toutefois un réel problème, relève Michel Côté. « On dénonce ça parce qu’on sent que les gens sont à bout de l’infrastructure en place et la seule voie de sortie qu’ils voient, c’est d’aller au bureau du député. »

Les membres du Comité devraient se rencontrer cette semaine pour discuter de la suite à donner à leurs demandes.