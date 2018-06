Un texte de Lyssia Baldini

FALHER

Festival du miel

L'ACFA régionale de Rivière-la-Paix en collaboration avec le Festival du miel de Falher célèbrent le miel!

Le Festival du miel à Falher Photo : ACFA régionale de Rivière-la-Paix

Soupez sous le thème du miel en écoutant des musiciens francophones talentueux! En spectacle, il y a aura La Voie Ferrée avec Joël Lavoie et en première partie le groupe French Toast et Étincelles.

Le festival a lieu le vendredi 15 juin, à 17 h au centre Chevaliers, à Falher.

EDMONTON



Festival Edmonton chante



C’est le retour du festival Edmonton chante 2018 qui s’échelonne sur deux fins de semaine à Edmonton.

De la musique, de l’humour et plein d’activités familiales seront au rendez-vous.

L'auteur-compositeur-interprète Daniel Bélanger Photo : Audiogram

En chanson, l’artiste Daniel Bélanger ouvrira le festival le vendredi 15 juin. Il présentera son nouvel album Paloma. Accompagné de ses musiciens, l’auteur-compositeur-interprète présentera des nouveaux titres de son dernier album, mais aussi des grands succès accumulés au fil des années.



Il y aura également en chanson les artistes Jake Mathews, Kelly Bado, Tayssa Hubert, Pierre Guitard, Pascal Lecours et les Mauvais Caractères, Danil Gervais et le groupe Le Fuzz.

L'humoriste Eddy King Photo : Emanuel Cohen

Le festival laissera place également à l’humour avec l’artiste invité Eddy King le samedi 16 juin. Français d’origine congolaise, il s’installe au Québec et cumule ses présences au Festival Juste pour rire et dans des enregistrements de Just For Laugh.

L'humoriste Isabelle Cliche Photo : www.mcdonaldphoto.ca/Jeff McDonald

Il y aura également l’humoriste de la région, Isabelle Cliche, qui partagera sa belle énergie sur scène. Elle se rendra également à l’Assemblée législative pour présenter son spectacle Isabelle La Wonderful.



Le festival se déroule du 15 au 17 et du 22 au 24 juin. Les prestations se déroulent à La Cité francophone, mais aussi à l’Assemblée législative de l’Alberta.

The Finest of Strangers



La pièce The Finest Strangers, écrite par Stewart Lemoine, propose une intrigue intéressante.

La pièce The Finest Strangers Photo : Mat Busby Photography

L’histoire raconte le retour d’une personnalité de la télévision à la maison de son enfance. Le protagoniste se retrouve incapable de quitter cette dernière ce qui cause bien évidemment des conflits et des ravages avec les propriétaires et les occupants actuels.

La pièce combine des éléments de la comédie romantique avec du mystère et même avec quelques soupçons de surnaturel.

The Finest Strangers Photo : Radio-Canada/Mat Busby Photography

Laissez-vous emporter dans l’histoire tout en appréciant une soirée « vins et fromages » offerte durant les représentations !



Les représentations ont lieu jusqu’au 16 juin au théâtre Varscona. En soirée, elles sont à 19 h 30. Le samedi, une représentation est offerte également en après-midi à 14 h.

BEAUMONT



The Blues and Roots Festival

Le Festival Blues and Roots est de retour avec une programmation présentant plus de 30 artistes.



Le festival se déroule sur trois jours sur deux scènes.

Les deux têtes d’affiche cette année sont Sam Roberts Band et Serena Ryder.

Sam Roberts Band Photo : Courtoisie Sam Roberts Band

Sam Roberts Band présentera des chansons de son dernier album Terraform et d’autres succès réalisés au fil des années.

Pour ce qui est de la chanteuse Serena Ryder, elle présentera des morceaux de l’album Utopia sortie en 2017.

La chanteuse Serena Ryder Photo : Radio-Canada/Cathy Irving

Des passes d’une journée, de deux jours, ou pour les trois jours sont disponibles.



Les spectacles ont lieu à partir du vendredi 15 juin dès 16 h jusqu’au dimanche 17 juin en fin de soirée au parc Fours Seasons à Beaumont.

CALGARY

Ode to Joy

Dans sa série « concerts spéciaux », l'Orchestre philharmonique présente Ode to Joy. En 1989, lors de la chute du mur de Berlin, le chef d’orchestre Leonard Bernstein avait présenté la symphonie numéro 9 de Beethoven. Il en avait changé le nom en remplaçant le mot « Freyde » pour Joie pour le mot « Freiheit » qui veut dire liberté.

Chef d'orchestre Rune Bergmann Photo : Courtoisie Orchestre Philharmonic

Une pièce qui représente bien toutes les luttes de l’humanité pour vivre librement et en harmonie.



Le concert est dirigé par Rune Bergmann. Il débutera avec la symphonie no. 1 en do majeur de Beethoven. Il sera enchaîné par sa symphonie no. 9 en ré mineur.



Le concert a lieu le vendredi 15 et le samedi 16 juin à 20 h, à la salle Jack Singer.

Festival de jazz d’été



C'est le Festival de jazz estival de Calgary présenté par JazzYYC. Calgary et ses nouveaux emplacements, dont le Studio Bell, accueillent plusieurs artistes, dont les quatuors d'Alison Au et d'Eric Alexander.

Le groupe Frisson Photo : Courtoisie JazzYYC

Un autre groupe fera ses débuts internationaux dans l'Ouest canadien : le groupe Frisson. C'est un ensemble de genre en émergence, composé de huit musiciens, dont les membres proviennent des États-Unis, des Caraïbes et d'Europe.

Le festival propose également une table ronde afin de reconnaître la place qu’occupent les femmes dans le monde du jazz.

La table ronde sera composée des artistes féminines Chelsea McBride, Maya Rae, Melody Diachun, Michelle Gregoire et Kaely Cormack Photo : Courtoisie JazzYYC

Le festival se déroule du 14 au 17 juin. Pour en savoir plus sur les différents spectacles et leurs lieux, consultez le site www.jazzyyc.com

Voilà pour mes suggestions de sorties, bonne fin de semaine!