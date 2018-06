Le secrétaire d'État a cependant été incapable de dire si un calendrier avait été mis en place dans l’entente, qui ne mentionne pas deux autres conditions-clés de Washington, à savoir que cette dénucléarisation soit aussi « vérifiable et irréversible ».

Interrogé sur cette omission, Mike Pompeo s'est montré très agacé, assurant que le caractère « vérifiable et irréversible » était inclus de facto dans le terme « complète ».

Le texte, dont la formulation vague est sujette à plusieurs interprétations, reprend d'anciennes promesses de Pyongyang jamais respectées. L'entente a été critiquée par de nombreux experts.

De retour tôt mercredi aux États-Unis, Donald Trump s'est empressé de tenter de faire taire les doutes en assurant que la menace nucléaire nord-coréenne n'existait plus.

« Il n'y a plus de menace nucléaire de la part de la Corée du Nord. Rencontrer Kim Jong-un était une expérience intéressante et très positive. La Corée du Nord a un grand potentiel pour l'avenir! » a-t-il ajouté.