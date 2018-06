Un texte de Gavin Boutroy

« La consultation sur le contenu du Recensement de la population de 2021 a été complétée », indique un porte-parole de Statistique Canada.

En septembre, Ottawa avait chargé Statistique Canada de collecter de meilleures données sur les ayants droit, alors que l'agence fédérale préparait les questions pour le recensement qui doit avoir lieu en 2021.

Or, selon l’Article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, les parents qui sont allés à l'école primaire en français, ou dont l'un des enfants fréquente ou a fréquenté une école de langue française, ont aussi le droit de faire éduquer leur enfant en français.

« Statistique Canada a recueilli plusieurs renseignements » auprès d'intervenants à travers le Canada, « qui ont partagé leurs points de vue sur la façon dont ils utilisent les données du recensement et le type d'information qui devrait être disponible », précise le porte-parole de l'agence fédérale.

L’un des intervenants était le Commissariat aux langues officielles.

« En ce qui a trait aux ayants droit, le Commissariat est intervenu auprès de Statistique Canada pour s’assurer qu'effectivement, lorsqu’on fait le dénombrement des ayants droit, que ce soit aussi inclusif que possible », affirme le commissaire, Raymond Théberge.