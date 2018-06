Un texte d' Anne-Josée Cameron

La nouvelle exposition du MNBAQ aborde le thème du savoir-faire à travers les oeuvres d'une quarantaine d'artistes canadiens.

« On voulait revaloriser le travail manuel à travers la réappropriation des techniques artisanales avec Fait main / Hand Made », explique le commissaire de l'exposition Bernard Lamarche.

Fait main / Hand made débute officiellement le 14 juin. Photo : Radio-Canada/Anne-Josée Cameron

De Vancouver à Halifax, en passant par Montréal et Québec, cette exposition regroupe une centaine d'oeuvres aux pratiques diverses allant de la sculpture sur bois à la courtepointe en passant par la broderie, le dessin et la vidéo.

« Les oeuves sélectionnées pour Fait main devaient avoir de l'attitude ! Qu'elles soient punk, rock & roll ou irrévérencieuses, qu'elles soient naïves ou qu'elles soient brutes », résume M. Lamarche.

D'ailleurs, les oeuvres choisies témoignent toutes d'une présence singulière. On n'a qu'à penser aux moteurs en céramique de Clint Neufeld qui sont présentés sur des canapés aux courbes évocatrices, ou encore à la sirène traversée de Néon de Jérôme Ruby.

Les deux dernières salles proposent des oeuvres particulièrement irrévérencieuses et humoristiques. Comme cette oeuvre de Paryse Martin intitulée Modestes et mignons qui offre au regard une série de phallus sculptés en bois et décorés avec fantaisie.

Modestes et mignons, une pièce de Paryse Martin. Photo : Radio-Canada/Anne-Josée Cameron

Fait main / Hand Made est une exposition baroque et colorée qui retrace le talent des artistes en art contemporain du Canada. Une exposition à voir et à revoir tellement les oeuvres y sont chargées et intrigantes.

Fait Main / Hand made est présentée jusqu'au 3 septembre au MNBAQ.