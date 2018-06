Un texte d'Abdoulaye Cissoko

La candidature nord-américaine a reçu 134 voix contre 65 pour le Maroc qui était en lice.

Pour Parick Di Stefani, analyste de soccer et propriétaire de l'Académie de soccer Focus 9 de Winnipeg, si l'organisation du Mondial 2026 en Amérique du Nord est une excellente nouvelle pour les États-Unis et le Mexique, elle l'est encore plus pour le Canada. « C'est le plus grand événement sportif, donc c'est quelque chose de formidable », dit-il.

Selon lui, il n'y pas de doute, la Coupe du monde va permettre aux jeunes joueurs de soccer de rêver davantage.

Pour Parick Di Stefani, analyste de soccer, si l'organisation du Mondial 2026 en Amérique du Nord est une excellente nouvelle pour les États-Unis et le Mexique, elle l'est encore plus pour le Canada. Photo : Radio-Canada

« La Coupe du monde de soccer est souvent organisée dans les pays européens. De ce fait, ça donne l'occasion à tous les jeunes passionnées de ce sport de pouvoir voir leur stars. Ici au Canada, on rêve aussi, mais via la télévision. Mais voilà le rêve est devenu une réalité qui est à la portée des jeunes canadiens qui vont voir certaines de leurs idoles évoluer devant eux », ajoute-t-il.

Patrick Di Stefani pense également que la mise sur pied de la ligue professionnelle de soccer qui comptera de 8 à 10 équipes dont celle de Winnipeg, va permettre au futur sélectionneur de l'équipe nationale du Canada de travailler plus sereinement grâce à des joueurs qui évoluent dans un championnat avec un niveau plus relevé et une qualité des joueurs nettement rehaussée.

Même son de cloche chez Robert bender. Pour cet ancien entraîneur de soccer pour jeunes, c'est une bonne idée que le Canada ait postulé pour l'organisation du Mondial 2026 .

« Ça donne de l'espoir aux jeunes. On a déjà organisé la Coupe du monde de soccer féminine, et c'était un succès majeur, alors pourquoi pas la Coupe du monde masculine. C'est très positif pour les jeunes », souligne-t-il.

C'est le cas, dit-il, de son petit-fils âgé actuellement de 11 ans qui aura 19 ans en 2026 .

Justin Légaré, entraîneur-chef des Rouges, l'équipe de soccer masculine de l'Université de Saint-Boniface, parle d'une nouvelle de rêve. « J'étais en Allemagne et en Afrique du Sud pour voir la Coupe du monde de soccer. Là, j'aurais l'occasion de ne pas voyager très loin pour voir les matchs, J'ai trop, trop hâte », .

Il dit qu'il n'aurait jamais espérer un jour voir une Coupe du monde de soccer masculine au Canada.

(de gauche à droite) Le Canadien Victor Montagliani, président de la CONCACAF, Sunil Gulati, président de la Fédération américaine de soccer (USSF),et Decio De Maria, président de la Fédération mexicaine de soccer Photo : Getty Images/Spencer Platt

Il pense aussi que la candidature conjointe entre le Canada, les États-Unis et le Mexique est une excellente idée car, selon lui, elle permettra au Canada de minimiser les coûts par rapport à un événement si important et coûteux.

Seul bémol, au Canada, les matchs auront lieu seulement à Montréal, Toronto et Edmonton.

Alors si nos intervenants se disent déçus, ils n'en gardent moins une petite lueur d'espoir, puisqu'il faudra attendre 2021 pour connaître la liste définitive des villes sélectionnées par la FIFA pour la tenue des matchs.

Et même si au bout du compte, Winnipeg n'en fait partie, il en faudra plus pour refroidir l'ardeur de Robert Bender.

Il affirme qu'il n'hésitera pas à se rendre à Montréal, Edmonton ou encore à Toronto pour assister aux matches.

Il s'enthousisme déjà à l'idée de voir peut-être au Canada les équipes du Brésil, d'Allemagne et d'Espagne. « Cela vaudra le déplacement », souligne-t-il.

Quant à Justin Légaré, il rêve d'une finale de Coupe du monde en 2026 entre le Canada et la France.

Toutefois, comme les milliers d'amateurs de soccer canadiens, il devra prendre son mal en patience car 2026 , ce n'est demain la veille.

En attendant, les regards sont tournés vers la Russie où sera donné jeudi le coup d'envoi du Mondial 2018 et dans quatre ans, en 2022 , ce sera au tour du Qatar d'accueillir cette grande fête du soccer.

Comme pays organisateurs, le Canada, les États-Unis et le Mexique seront qualifiés d'office pour la Coupe du monde dans 8 ans.

La dernière participation du Canada à une phase finale de Coupe du monde remonte à 1986 , au Mexique.