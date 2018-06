Un texte de Denis-Michel Thibeault

Une équipe de recherche menée par le professeur Ahmed Shalaby a étudié un tronçon de deux kilomètres de la rue Main, entre l’avenue McAdam et le terrain de golf Kildonan.

Les chercheurs ont utilisé un appareil qui simule le poids des camions lourds sur la chaussée et enregistre des données sur les mouvements du sol, comme sa solidité ou sa durabilité.

« Ce sont de nouvelles informations qui seront disponibles aux ingénieurs », affirme Ahmed Shalaby.

D’autres grandes villes canadiennes utilisent déjà cet appareil, mais au Manitoba il s’agit de la première fois qu'on l'emploie en milieu urbain. La province du Manitoba est déjà propriétaire d’un déflectomètre avec lequel elle analyse les autoroutes.

« Les autorités prennent des décisions en lien avec les informations dont elles disposent. Plus nous disposons d’informations, meilleure sera la prise de décision. Nous pouvons choisir le meilleur traitement possible », ajoute Ahmed Shalaby.

Des recommandations seront faites à la Ville de Winnipeg et aux firmes de génie civil chargées de construire ou réparer les routes, pour qu’elles puissent choisir le traitement le plus adéquat et économique.

« De cette manière, nous pouvons développer des solutions plus économiques et qui tiennent plus longtemps », explique le professeur.

Selon lui, dans un contexte où le pavement de plusieurs routes de Winnipeg doit être refait, ce sera important de connaître le traitement le plus adéquat pour la réfection des routes. « Cet été, nous utiliserons l’appareil sur six tronçons de route qui seront réparés en 2019 », indique-t-il.

Des investissements records dans les rues

La Ville de Winnipeg envisage de réparer 150 kilomètres de routes cet été et devrait entreprendre 200 projets de construction.

Le maire Brian Bowman compare l’ampleur des travaux à la distance qui sépare le bâtiment de la Monnaie royale, sur l’avenue Fermor, à la frontière ontarienne.

Selon lui, le déflectomètre à masse permettra d’économiser l’argent des contribuables. Brian Bowman dit vouloir « dépenser intelligemment ».

« En 2013, la ville investissait 30 millions $ pour la réparation des routes. Cette année, nous investissons plus de 116 millions $ », affirme Brian Bowman.

Il ajoute que pour la première fois depuis longtemps, les autorités municipales commencent à prendre le dessus sur le nombre de chantiers.