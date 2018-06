Un fil haute tension s'est détaché d'un pylône électrique, propriété de Rio Tinto.

« On a reçu un appel vers 12 h 45 [...] Il y a des automobilistes qui passent dans le secteur, constatent un fil sur la chaussée et constatent également qu’il y a un début d’incendie en bordure d’un pylône. Immédiatement, on a dépêché des patrouilleurs sur les lieux », explique Bruno Cormier, porte-parole à la Sécurité publique de Saguenay.

La route devrait demeurer fermée jusqu'à minuit.

La circulation est détournée via le boulevard Saint-Jean-Baptiste.