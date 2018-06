Un texte de Camille Laventure

L’escalade de bloc

L’escalade de bloc, c’est de l’escalade traditionnelle, mais sans câbles ni attaches. Les murs sont donc moins hauts et le sol est recouvert d’épais tapis pour amortir les chutes. D’ailleurs, l’une des techniques de base à apprendre en escalade de bloc est de savoir comment tomber pour éviter le plus de blessures possible. Ensuite, il faut tenter d'utiliser ses muscles de façon différente et développer sa capacité à utiliser l’élan pour négocier les angles et réussir à atteindre le haut du mur. Il y a un intéressant aspect stratégique à ce sport plutôt nouveau.

Escalade de bloc. Photo : Facebook/Bloc Shop

Le trapèze volant

Entre autres arts du cirque, le trapèze volant est l’un des plus accessibles pour tous les groupes d’âge, peu importe le niveau de force physique. La seule condition pour pratiquer le trapèze : ne pas avoir le vertige! Les endroits qui le proposent se trouvent facilement dans les grands centres, notamment à Montréal, à Québec et à Laval. Des cours sont offerts dans chacun de ces établissements, que ce soit pour les débutants ou les initiés. Il s’agit d’un sport parfaitement sécuritaire, surtout en raison du filet qui est prêt à absorber les chutes.

Trapèze volant. Photo : Facebook/Trapeze Le Voltigeur

Le surf

Le surf intérieur, ou flowboard, peut se pratiquer sur une vague « naturelle », c’est-à-dire entièrement faite d’eau, ou « artificielle », c’est-à-dire où l’eau circule à grande vitesse sur une surface dure en forme de vague. Les surfeurs débutants peuvent commencer par tenter l’expérience couchés ou à genoux sur la planche, puis de façon traditionnelle, debout sur la planche. Ce sport peut être pratiqué dès l’âge de 4 ans. Il faut simplement avoir un bon équilibre!

Surf intérieur, flowboard. Photo : Facebook/Oasis Surf

L’activité de type Clip ‘n Climb

Les centres Clip ‘n Climb s’inspirent sans conteste de l’escalade. Les grimpeurs explorent différents modules qui ressemblent de près ou de loin à des murs d’escalade. Ces modules peuvent inclure des échelles, des trapèzes, des escaliers de toutes sortes ou des obstacles à franchir. Les participants, qui peuvent pratiquer cette activité s’ils pèsent entre 10 et 150 kg, sont attachés en tout temps. Ce sport se pratique dans les centres d’amusement qui s’y consacrent exclusivement ou dans certains centres d’escalade.

Clip 'n Climb. Photo : Facebook/Clip 'n climb Laval

