Avec les informations de Karine Mateu

La conférence est organisée en collaboration avec la Ville de Val-d'Or et le Grand Conseil des Cris.

Elle se déroulera sous la coprésidence d'honneur du président du Secrétariat, Ted Moses et du maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil.

14 ans plus tard, ces rencontres et échanges sont toujours pertinents, explique le directeur exécutif du Secrétariat, Pierre Ouellet.

Nous avons commencé le Secrétariat en 2003 après la signature de l'entente de la Paix des braves, se rappelle le directeur. L'objectif était d'accroître la capacité et les relations d'affaires entre les gens de l'Abitibi-Témiscamingue et les Cries.

Au menu, développement socioéconomique et activité minière et forestière dans le Nord-du-Québec et en Abitibi-Témiscamingue ajoute Pierre Ouellet.

Notre premier "panel" porte sur la foresterie, dit-il. On a Denis Lebel qui est président-directeur général du Conseil de l'industrie forestière du Québec qui sera avec nous. On a des représentants de la communauté de Waswanipi [...] Notre deuxième "panel" est sur le développement de l'industrie minérale dans le Nord-du-Québec.

Pour la 14e édition, une soirée-bénéfice sur les thèmes du divertissement et de l'échange culturel aura lieu le 13 juin 2018 à compter de 18 h au profit de l'Institut culturel cri Aanischaaukamikw et de l'exposition itinérante Empreintes de pas : une marche à travers les générations.