Le courant est revenu progressivement au cours de l'après-midi, non sans avoir causé plusieurs problèmes.

Les feux de circulation du centre-ville ayant par exemple cessé de fonctionner au centre-ville de Montréal, des policiers ont été dépêchés aux intersections pour assurer la circulation des véhicules et des piétons.

Selon des informations non confirmées par Hydro-Québec, cette panne serait reliée à un accident survenu vers 11 h 30 au 1400 rue de Bleury, près de la rue Sainte-Catherine Ouest. Il s'agit du bâtiment qui abrite entre autres les studios de la chaîne MusiquePlus.

Deux travailleurs ont été blessés par l'explosion d'une pièce d'équipement dans la chambre électrique de l'immeuble.

Visage, thorax, bras; les deux hommes ont été transportés au CHUM pour des brûlures au haut du corps. Urgences-santé croyaient d'abord qu'ils étaient hors de danger, mais leur état de santé est maintenant considéré comme « critique ».

« Il y a eu une grosse, grosse explosion, avec de la fumée qui en ressortait », raconte Jimmy Ravanis, qui travaille dans le stationnement souterrain de l’édifice. Il a vu les deux travailleurs sortir peu de temps après la déflagration.

« Il y avait trop de bruit, les gens criaient... Une personne est ressortie de cet endroit et elle est tombée parce qu’elle était blessée, raconte-t-il. Une autre est ressortie plus lentement et elle est restée là. »

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a envoyé une équipe sur place pour faire enquête.

Avec la collaboration d'Olivier Bachand