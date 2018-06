Un texte de Camille Gris Roy

À l’entrée de la petite ville de Manitou, dans le sud-ouest du Manitoba, deux locomotives attendent sur les rails leur prochaine cargaison.

Ces machines appartiennent à la Boundary Trail Railway Company (BTRC), une entreprise d’agriculteurs qui exploite ce qu’on appelle un « chemin de fer d’intérêt local », ou de courte distance.

L’histoire de la BTRC a commencé il y a dix ans.

« Le CP avait décidé d’abandonner environ 130 km de voie entre Killarney et Morden. Les agriculteurs de la région étaient inquiets de perdre le service ferroviaire pour la communauté […] et que le chemin de fer soit détruit », explique Travis Long, directeur général.

Une des locomotives de la BTRC, stationnée à Manitou. Photo : Radio-Canada/Fernand Detillieux

Un groupe de fermiers rachète alors 37 km de rail, et met sur pied la petite entreprise qui leur permet, depuis, de faire voyager leur grain. Travis Long estime que le train sert entre 40 à 75 producteurs chaque année.

« Pour nous, producteurs, l’idée c’était d’ajouter de la compétition dans la région pour [vendre] nos produits », souligne Geoff Young, agriculteur et président du conseil d’administration.

Une question de proximité

Le phénomène des petits chemins de fer n’est pas nouveau : le réseau s’est surtout développé dans les années 80 et 90 au pays, mais pas partout de la même façon, explique André Magnan, professeur à l’Université de Regina. Si la Saskatchewan en compte un bon nombre, au Manitoba il n’en existe qu’une poignée. Deux de ces entreprises appartiennent à des agriculteurs, la BTRC et la Lake Line Railroad, située dans la région de Gimli-Selkirk.

Ces petits chemins de fer se rattachent tous au réseau des deux grands transporteurs, soit le CP dans le cas de la BTRC.

La BTRC possède 37 km de rail entre Binney et Morden, et utilise également son train sur les rails du CP jusqu'à Rosenfeld, ou la voie rejoint le réseau du transporteur national. Photo : Radio-Canada

Posséder le premier tronçon de la chaîne de production a des avantages non négligeables, disent les fermiers. Ils viennent eux-mêmes charger leurs wagons de grain, à proximité de chez eux. Pas besoin, donc, de passer par une compagnie d’élévateurs à grain.

La BTRC compte ainsi quatre stations de chargement le long de ses rails, et chacune appartient à un groupe d’agriculteurs distinct.

La station de St Isidore, à Manitou, est l'une des quatre stations de chargement le long du chemin de fer de la BTRC. Chacune des stations appartient à un groupe d'agriculteurs distincts. Photo : Radio-Canada/Fernand Detillieux

Don McLean, fermier à l’est du Manitou, possède l’une de ces stations avec huit autres agriculteurs. « Avant, la majorité de notre grain s’en allait à un élévateur à grain entre Morden et Winkler, ou à Altona », dit-il, ce qui signifiait un long voyage en camion.

On dépense un peu moins en frais d’élévateurs et sur le déplacement. Maintenant, je suis seulement à 8 km de la voie ferrée. Don McLean, fermier près de Manitou

Un lien avec l’acheteur

Les agriculteurs notent aussi que la relation est plus directe avec l’acheteur, avec qui ils font affaire pour établir des prix compétitifs.

La BTRC a notamment développé des partenariats aux États-Unis, avec The Andersons et Quaker, à qui elle livre de l’avoine.

« L’essentiel de notre livraison maintenant, c’est de l’avoine qui se rend à Cedar Rapids, dans l’Iowa. Dans les deux ou trois dernières années, on a expédié probablement 70 % de nos wagons aux États-Unis », précise Travis Long.

Il soutient que l’acheteur en retire aussi un avantage, puisqu’il peut faire venir, par wagons séparés, différents types d’avoine. Il peut aussi retracer l'origine de la cargaison.

Don McLean, fermier près de Manitou, charge son grain dans son camion, pour le transporter au chemin de fer local à quelques kilomètres de là. Photo : Radio-Canada/Fernand Detillieux

« [Quiconque] a une licence pour acheter du grain au Canada peut nous envoyer une demande, et s’ils peuvent s’entendre avec les producteurs locaux, il vont acheter notre grain », note Geoff Young.

En tant qu’agriculteurs, on a une meilleure compréhension de ce que le destinataire final veut, parce qu’on est beaucoup plus proche de lui dans ce système. On communique avec eux et c’est une bonne relation. Geoff Young, agriculteur près de Manitou

Plus d’appui nécessaire?

Si la BTRC a bénéficié d’une aide financière initiale de la province et du fédéral, pour le reste la compagnie a surtout compté sur l’investissement des fermiers.

Au Manitoba, il n’existe pas vraiment de programmes pour soutenir les petits chemins de fer, contrairement à la Saskatchewan, remarque André Magnan.

André Magnan, professeur associé au département de sociologie à l'Université de Regina, étudie les enjeux entourant le transport du grain. Photo : Radio-Canada

Cet enjeu est au menu des discussions de l’association provinciale Keystone Agricultural Producers (KAP), qui aimerait voir plus d’aide du Manitoba. L’Association des chemins de fers du Canada souligne aussi un manque de programmes à l’échelle du pays, comme l'explique son président par intérim, Gérald Gauthier.

Les petits chemins de fer ont un rôle essentiel : ce sont eux qui amènent le trafic aux grands chemins de fer. Ils desservent "le premier mile et le dernier mile" d’un parcours. Gérald Gauthier , président par intérim de l'Association des chemins de fer du Canada

« Malheureusement, poursuit Gérald Gauthier, ils ont aussi de grands coûts : le coût de l’infrastructure et le revenu généré par leur activité ne leur permet pas d’investir autant qu’ils le voudraient pour demeurer concurrentiels [...]. La concurrence, c’est [surtout] le camionnage, et le camionnage bénéficie de routes payées par les contribuables. Les chemins de fer doivent payer pour leur infrastructure et pour la renouveler. »

Il note aussi le poids de la réglementation, certes nécessaire, mais qui, selon lui, devrait s'accompagner d'une enveloppe budgétaire pour aider les petits joueurs à se conformer.

La BTRC sert entre 40 et 75 fermiers par année. Photo : Radio-Canada/Fernand Detillieux

« L’idée, c’est qu’en aidant à développer ce réseau, on peut réduire la circulation des gros camions de grains sur les routes et donc, il y a un bénéfice écologique et social », renchérit André Magnan.

Poursuivre l’aventure

Après dix ans, la BTRC espère multiplier les petits marchés, comme « nouer des liens avec d’autres meuneries, malteries, brasseries », énumère Don McLean.

Au-delà de l’avoine et du blé, « on a besoin de continuer à allonger la liste de produits pour devenir une plus grosse entreprise », ajoute Travis Long.

Dans tous les cas, il pense qu’il y a un intérêt pour ce genre d’affaires locales, dans un monde où le consommateur « semble de plus en plus intéressé à connaître l’origine de ce qu’il consomme ».