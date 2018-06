La GRC a donné six contraventions pour excès de vitesse et un automobiliste a échoué à l'alcootest.

L'opération a été menée en collaboration avec la Commission de la capitale nationale (CCN) pour « sensibiliser les utilisateurs et de les inciter à suivre les limites de vitesse », selon un tweet de la GRC.

Il y a deux semaines, un homme et une femme âgés d'une vingtaine d'années sont morts dans un accident de la route, sur la promenade Champlain, près du belvédère Huron. Moins d'une semaine plus tard, ce sont quatre personnes, deux femmes et deux hommes qui ont été blessés dans un accident survenu aussi sur la promenade Champlain, au nord du lac Kingsmere.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Plus de détails à venir