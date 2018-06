Un texte d'Alain Labelle



La chercheuse Anne Vinggaard Christensen et ses collègues de l’Hôpital universitaire de Copenhague au Danemark ont voulu connaître l’effet d’un réseau social déficient sur la santé du coeur des personnes seules.

La solitude est plus fréquente aujourd'hui que jamais, et plus de gens vivent seuls. Anne Vinggaard Christensen