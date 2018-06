Un sondage Léger donne 37 % d'appui à la CAQ qui formerait un gouvernement majoritaire, 28 % aux libéraux, 19 % au Parti québécois (PQ) et 9 % à Québec solidaire (QS).

Une projection de répartition des sièges établie accorde 83 sièges à la CAQ, 33 au Parti libéral (PLQ), 5 au PQ et 4 à QS.

La députée caquiste de Louis-Hébert, Geneviève Guilbault, interprète ces résultats comme un fort désir de changement des Québécois.

« Les Québécois sont tannés du gouvernement libéral, des nominations partisanes, du manque d’intégrité, du fait que les libéraux semblent prendre le pouvoir les gens pour acquis », commente-t-elle.

Évidemment, ce sont des bonnes nouvelles, mais une chose est sûre, il y a encore beaucoup de travail pour convaincre les Québécois d’ici le 1er octobre. On ne tient jamais rien pour acquis. Geneviève Guilbault, députée caquiste de Louis-Hébert

Le ministre Sébastien Proulx Photo : Radio-Canada

Proulx pas inquiet

Les résultats de ce sondage n’inquiètent pas outre mesure le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Sébastien Proulx.

« Une élection, ça se gagne quand il y a un vote à ce que je sache, encore. La politique, c’est un peu un sport. C’est le jour où il y aura élection que les gens décideront. Les sondages, c’est une lecture du moment. Sans plus », a-t-il déclaré mercredi matin à l'entrée du caucus libéral.

Le chef du PQ Jean-François Lisée, dimanche, lors du conseil national du parti, à Drummondville Photo : Radio-Canada

Une lutte à deux, selon Lisée

Même si son parti ne récoltait que cinq sièges selon la répartition du sondage, le chef du PQ, Jean-François Lisée, croit toutefois que tout va se jouer entre son parti et la CAQ lors de la campagne électorale.

« Ce n’est plus une lutte à trois, c’est une lutte à deux entre le PQ et la CAQ pour savoir qui va remplacer les libéraux. Et nous, on trouve que nous sommes très bien préparés à ça. On a hâte d’être dans le feu d’action, dans le feu du débat », souligne M. Lisée.

« On va gagner [dans] Taschereau », prédit pour sa part l'actuelle députée de cette circonscription, Agnès Maltais, qui quittera la politique à l'issue de son présent mandat.

Le sondage publié dans Le Journal de Québec signale un maigre 7 % d'indécis ce qui démontre, selon Léger, que la plupart des Québécois ont déjà arrêté leur choix.

La marge d'erreur de la consultation est de plus ou moins 1,7 %, 19 fois sur 20.